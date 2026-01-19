 “Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana - Chilevisión
Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia Contraloría detectó que dos comunas de la RM entregaron licencias de conducir a personas privadas de libertad "Una imagen muy triste": Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana Solicitan evacuar cinco nuevos sectores de Penco por incendios forestales
19/01/2026 16:11

“Una imagen muy triste”: Perrito afectado por incendios en Lirquén conmovió a Contigo en la Mañana

El emotivo momento ocurrió durante un despacho de la periodista Daniela Muñoz, quien se encontró con el animal visiblemente afectado.

Publicado por CHV Noticias

Un perrito conmovió a televidentes del programa Contigo en la Mañana este lunes, en medio de la emergencia por el incendio en Lirquén, en la región del Biobío.

Durante un móvil de la periodista Daniela Muñoz, el animal se mostraba visiblemente afectado y con dificultades para respirar en el sector Ríos de Chile.

"Es una imagen muy triste y muy elocuente del dolor que se ha vivido en ese lugar en las últimas horas", expresó Andrea Arístegui desde el estudio.

Actualizan estado de perrito afectado en Lirquén

Minutos después, Muñoz informó que llegaron los dueños del perro. "Tomó un poquito de agua después de hacer el despacho, pero está estable", señaló la periodista.

Sin embargo, es probable que necesite ayuda médica, ya que se encontraba "tosiendo" y "bastante obstruido".

"Yo sé que hay mucha gente que está preguntando y también llegaron muchos mensajes de fundaciones que podían entregar alimento. Los animales que estaban allá (en Ríos de Chile) tenían agua y alimentos", aclaró Daniela.

