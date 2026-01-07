“Hay gente muy loca”: Ignacia Antonia denunció fotografía falsa de su hija hecha con Inteligencia Artificial - Chilevisión

La influencer hizo hincapié en que esta es una de las razones por las cuales no quiere mostrar a su bebé en redes sociales.

Este miércoles, Ignacia Antonia denunció que personas crearon una fotografía falsa de su hija, Amalia, con Inteligencia Artificial y luego masificaron la publicación en redes sociales.

Esto, a partir de una historia de Instagram que la influencer publicó después de amamantar a su bebé; sin embargo, no muestra el rostro de la bebé, por lo que internautas crearon una nueva fotografía poniendo un rostro falso a la pequeña.

¿Qué dijo Ignacia Antonia?

“Su bendición”, señala la publicación que fue viralizada en TikTok por una cuenta cuyo usuario es “ander_3765” y en la descripción no solo se etiquetó a la influencer, sino que también agregaron el hashtag “bebé de Ignacia”.

La situación generó molesta en la joven, quien señaló: “¡Esta no es mi hija! ¡Ocuparon Inteligencia Artificial para hacer esta foto!”.

En esa misma línea, agregó: “Esta es una clara razón de por qué no quiero mostrarle su carita ¡Hay gente muy loca! Tanto como para difundir una foto que no es real”.

Amelia nació el pasado 15 de diciembre y es la primera hija de Ignacia Antonia con el artista urbano Aka4.20. Desde ese día ambos han resguardado la privacidad de la pequeña, evitando mostrar su rostro y mayores detalles sobre su diario vivir.

