“Tengo miedo”: Ignacia Antonia actualizó su estado ante el inminente nacimiento de su primera hija - Chilevisión

La creadora de contenidos compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró cómo prepara la pieza de Gabriela, la hija que espera en compañía de Ak4:20.

"Estado: Tengo miedo". Con esas palabras Ignacia Antonia definió su situación personal a solo semanas de convertirse en madre por primera vez junto a su pareja, el cantante urbano Ak4:20.

La influencer fue hasta su cuenta de Instagram para realizar una publicación actualizando su estado, junto con relatar los últimos movimientos relacionados con la llegada de la bebé.

Mediante un video, la creadora de contenidos contó a sus miles de seguidores que se encontraba preparando el closet de la pequeña, pues trasladó toda la vestimenta que tenía desde la casa de su madre hasta la suya.

Todo esto con el fin de alistar los últimos detalles antes del esperado nacimiento. "Cada vez queda menos para que nazca esta pequeña así que me llevé todas las cosas que tenía en la casa de mis papás para poder ordenarle la pieza", expresó.

En el registro de Ignacia Antonia se observan decenas de prendas tiradas en el suelo, mismas que puso en unos colgantes para luego posicionarlas en el closet de Gabriela, que es el nombre que eligieron para la niña.

Ignacia Antonia y su nueva casa con Ak4:20: "Me gusta la vida de barrio"

Cabe recordar que fue hace unos días cuando la celebridad contó nuevos detalles de la pieza que está preparando en su hogar. "Mi princesa favorita es Bella (de "La Bella y la Bestia"). Me propusieron un papel mural con princesas medio dibujadas y me encantó", contó.

Con relación a cómo fue la decisión de comprar una casa, la joven aseguró que "mi pareja y yo estamos acostumbrados a esto. Aquí contamos con un patio grande, piscina y parrilla. Vivir en casa es otro mundo. Es vivir de otra forma a un departamento".

"Me gusta la vida de barrio que existe en estos lugares: Padres con sus hijos en bicicleta, niños jugando o plazas para que jueguen. Eso lo encuentro súper lindo. Quiero que mi hija pueda moverse libremente y socializar con otros niños dentro del complejo", continuó la joven de 24 años.

También, reveló que compró una casa cerca de la de sus padres, indicando que "no sé si será muy necesario, porque también me gustaría tener cierta independencia, pero sé que contar con familia es fundamental en esta etapa, sobre todo en casos de emergencias".