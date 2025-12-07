“Preferí...”: Ignacia Antonia revela cómo prepara la habitación de su hija a días de dar a luz - Chilevisión

A semanas de convertirse en madre, la influencer Ignacia Antonia contó detalles de su mudanza con AK4:20, la decoración del cuarto de su bebé inspirada en La Bella y la Bestia y la decisión de comprar una casa cerca de sus padres para enfrentar esta nueva etapa en familia.

Ignacia Antonia se está preparando para darle la bienvenida a su hija junto a su pareja Bastián D´Amonte, más conocido como AK4:20.

La joven tiene 37 semanas de embarazo y hace unos días se fue a vivir con el artista urbano, en conversación con Las Últimas Noticias, compartió detalles de esta nueva etapa y cómo decidió preparar y decorar la habitación de su futura hija.

"Estamos acostumbrados a esto"

"Tenía la idea de poner un papel mural rosa, aunque nada definido. Como no sé mucho de decoración, preferí delegar todo el trabajo. Si saben más que yo, claramente se le van a ocurrir mejores cosas, por eso dejé todo en sus manos", aseguró la influencer.

En esa línea, la creadora de contenido detalló que "mi princesa favorita es Bella (de "La Bella y la Bestia"). De niña notaba que ambas teníamos el mismo color de pelo. Me propusieron un papel mural con princesas medio dibujadas y me encantó".

Con relación a cómo fue la decisión de comprar una casa, la joven aseguró que "mi pareja y yo estamos acostumbrados a esto. Aquí contamos con un patio grande, piscina y parrilla. Vivir en casa es otro mundo. Es vivir de otra forma a un departamento".

"Me gusta la vida de barrio que existe en estos lugares: Padres con sus hijos en bicicleta, niños jugando o plazas para que jueguen. Eso lo encuentro súper lindo. Quiero que mi hija pueda moverse libremente y socializar con otros niños dentro del complejo", continuó.

También, reveló que compró una casa cerca de la de sus padres, indicando que "no sé si será muy necesario, porque también me gustaría tener cierta independencia, pero sé que contar con familia es fundamental en esta etapa, sobre todo en casos de emergencias".