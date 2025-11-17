Ignacia Antonia explicó los motivos para someter a su guagua a particular procedimiento médico - Chilevisión

La creadora de contenido dio a conocer que preservará las células madres de su bebé al momento de su nacimiento, decisión que dividió a sus seguidores entre quienes la apoyaron y quienes criticaron el alto costo del procedimiento.

Ignacia Antonia causó impacto entre sus seguidores al revelar que le guardará células madre a su hija que está por nacer y explicó las razones detrás de ello.

La influencer detalló a través de una transmisión en vivo de TikTok que el procedimiento consiste de "diferentes planes, a nosotros nos van a sacar 30 centímetros del cordón umbilical".

"Yo creo que si piensan en ser madres en algún futuro igual está cool que puedan investigar para tenerlo como en sus planes", aconsejó la tiktoker.

"Voy a sentir que le salvé la vida"

Ignacia Antonia explicó que "son las células madre que vienen en el cordón umbilical cuando nace la bebé, entonces, yo el día que vaya a tener a mi niña, llamo y va a ir una matrona a mi clínica y yo tengo que tener un kit que ellos me pasaron".

"Entonces, llevo ese kit y así llega la matrona allá cuando me estén sacando a la bebé, la hacen pasar y ella desde el cordón umbilical saca la muestra de sangre y del cordón y se lo llevan para guardarlo", detalló.

También explicó que guardar estas células sirve para "curar enfermedades como la leucemia, el Parkinson, el mal de Chron, la diabetes tipo uno, hay que ir viendo con el tiempo que otras enfermedades también te ayuda".

En cuánto al proceso de mantener almacenado este tipo de material genético, la creadora de contenido indicó que "es caro, pero te dan facilidades. Imagínate como mamá, un día tu hija se empieza a sentir mal, te llaman y te dicen 'tiene leucemia', y yo sé que tengo las células madres sería como 'wow', literalmente voy a sentir que le salvé la vida".

"Si no las llego a usar no pasa nada, tenemos que ir viendo con el tiempo", finalizó Ignacia.

Frente a esto, algunos de los seguidores apoyaron la decisión de la influencer, mientras que otros usuarios criticaron lo inaccesible que es para gran parte de la población esta práctica.

"Estamos claros que es un lujo de gente rica", "si tienen los medios económicos háganlo", "eso es robo... Esas células nunca se van a ocupar", "es un tremendo negociado", "que lindo", fueron algunos de los comentarios que recibió Ignacia.

Mira una parte de la transmisión en vivo a continuación: