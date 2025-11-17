 Ignacia Antonia explicó los motivos para someter a su guagua a particular procedimiento médico - Chilevisión
Minuto a minuto
Jara se refirió al eventual apoyo de Parisi en segunda vuelta: “No creo que los votos sean de uno” Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Marchigüe Subieron al escenario: ¿Quiénes son las parejas de Jeannette Jara y José Antonio Kast? Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025 Kaiser arremetió contra Parisi tras Elecciones 2025: Lo acusó de “poner en venta su respaldo político”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 12:47

Ignacia Antonia explicó los motivos para someter a su guagua a particular procedimiento médico

La creadora de contenido dio a conocer que preservará las células madres de su bebé al momento de su nacimiento, decisión que dividió a sus seguidores entre quienes la apoyaron y quienes criticaron el alto costo del procedimiento.

Publicado por CHV Noticias

Ignacia Antonia causó impacto entre sus seguidores al revelar que le guardará células madre a su hija que está por nacer y explicó las razones detrás de ello.

La influencer detalló a través de una transmisión en vivo de TikTok que el procedimiento consiste de "diferentes planes, a nosotros nos van a sacar 30 centímetros del cordón umbilical".

"Yo creo que si piensan en ser madres en algún futuro igual está cool que puedan investigar para tenerlo como en sus planes", aconsejó la tiktoker.

"Voy a sentir que le salvé la vida"

Ignacia Antonia explicó que "son las células madre que vienen en el cordón umbilical cuando nace la bebé, entonces, yo el día que vaya a tener a mi niña, llamo y va a ir una matrona a mi clínica y yo tengo que tener un kit que ellos me pasaron".

"Entonces, llevo ese kit y así llega la matrona allá cuando me estén sacando a la bebé, la hacen pasar y ella desde el cordón umbilical saca la muestra de sangre y del cordón y se lo llevan para guardarlo", detalló.

También explicó que guardar estas células sirve para "curar enfermedades como la leucemia, el Parkinson, el mal de Chron, la diabetes tipo uno, hay que ir viendo con el tiempo que otras enfermedades también te ayuda".

En cuánto al proceso de mantener almacenado este tipo de material genético, la creadora de contenido indicó que "es caro, pero te dan facilidades. Imagínate como mamá, un día tu hija se empieza a sentir mal, te llaman y te dicen 'tiene leucemia', y yo sé que tengo las células madres sería como 'wow', literalmente voy a sentir que le salvé la vida".

"Si no las llego a usar no pasa nada, tenemos que ir viendo con el tiempo", finalizó Ignacia.

Frente a esto, algunos de los seguidores apoyaron la decisión de la influencer, mientras que otros usuarios criticaron lo inaccesible que es para gran parte de la población esta práctica.

"Estamos claros que es un lujo de gente rica", "si tienen los medios económicos háganlo", "eso es robo... Esas células nunca se van a ocupar", "es un tremendo negociado", "que lindo", fueron algunos de los comentarios que recibió Ignacia.

Mira una parte de la transmisión en vivo a continuación:

@gsl7111999 Parte 2, Nachita cuenta que guardara las células madres de su bb @Ignacia Antonia👑 #abcxyz #fyp #parati #ignaciaantonia ♬ sonido original - Gia

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana

Jeannette Jara se impuso en 39 comunas de la Región Metropolitana, José Antonio Kast obtuvo la mayoría en 9 y Evelyn Matthei lideró en 4. Revisa el detalle a continuación.

17/11/2025