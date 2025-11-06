 Cuesta $65 millones: El lujoso autoregalo con el que Ignacia Antonia celebró nueva etapa de embarazo - Chilevisión
06/11/2025 11:14

“Se me atravesó un gasto hormiga”: Ignacia Antonia muestra el lujoso auto que compró por su embarazo

La influencer se autoobsequió un automóvil de alta gama.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Ignacia Antonia usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su lujosa nueva adquisición, especialmente en su nueva etapa de embarazo.

Recordemos que la influencer anunció a mediados de año estar en proceso de gestación junto a su pareja, el cantante urbano AK4:20.

A través de Instagram, Ignacia Antonia publicó una foto y un video en los que muestra que se autoobsequió un vehículo de alta gama marca BMW color beige.

"Se me atravesó un gasto hormiga", ironizó en sus historias, mientras que en una publicación escribió que será su "mom car", o "auto de mamá".

Cuesta aprox. $65 millones: Este es el lujoso nuevo automóvil de Ignacia Antonia

El vehículo que adquirió Ignacia Antonia corresponde a un BMW X3 20 sDrive Heritage color Dune Grey metallic.

Según el sitio web de la marca, este ejemplar destaca por una serie de atributos como "ambiente de conducción optimizado" que "transmite una sensación de tranquilidad".

También destacan las funciones, personalización y materiales de alta calidad.

El precio de lista asciende a $64.900.000.

Mira acá los registros:

