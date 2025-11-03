“Hay que llegar a diferentes acuerdos”: Ignacia Antonia tomó radical decisión por la crianza de su hija - Chilevisión

La influencer practica una religión con la que nunca ha celebrado las fiestas de fin de año o Halloween; sin embargo, comentó lo que pasará cuando su hija nazca.

Ignacia Antonia sorprendió a sus seguidores este domingo tras revelar que no celebra la Navidad por temas religiosos, pero comenzará a hacerlo porque el padre de su hija quiere que la bebé tenga dicha festividad en su vida.

La influencer será madre junto a su pareja, el artista urbano Ak4:20 y su fecha de parto estaría cerca de las fiestas de fin de año; por lo que aún no sabe si podrá festejar este año.

"Los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo por mi religión nunca en la vida he celebrado Navidad. Nunca en mi casa ha habido árbol, luces, nada, nada, básicamente. Yo nunca he celebrado Navidad en mi vida", comenzó diciendo Ignacia.

En esa misma línea, explicó que tampoco celebra Halloween, pero crea contenido sobre ambas fechas para redes sociales porque es su trabajo, procurando tener listo el material días antes.

"A esta niña no solamente la voy a criar yo, es una crianza en conjunto, por eso es que hay que llegar a diferentes acuerdos y una de las cosas que mi novio me pidió es que si quería que la niña tuviera Navidad y si quería armar un árbol y tener la casa de Navidad y como que para ellos fuera una celebración ese día, así que nada, esa es una de las cosas en las que yo cedí", sentenció.

Dado que se estima que la bebé nazca durante las fiestas de fin de año y aún no existe una fecha de parto como tal, la influencer explicó: "No sé la verdad si este año hagamos una, lo más probable es que sí, porque a mi novio le encanta la Navidad, entonces puede ser que sí".

Finalmente, la influencer aclaró durante la misma transmisión en vivo que practica la religión evangélica.

