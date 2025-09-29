“Viste decentemente...”: Ignacia Antonia respondió con todo a seguidor que la insultó por su vestimenta - Chilevisión

La influencer se encuentra embarazada de su primera hija, producto de su relación con el cantante Ak4:20 y fue fuertemente insultada por un seguidor.

Ignacia Antonia causó revuelo en redes sociales este domingo tras dejar en evidencia a un internauta que le envió un potente insulto a través de Instagram.

La persona en cuestión criticó la forma de vestir de la influencer, quien se encuentra embarazada de su primera hija, producto de su relación con el cantante Ak4:20.

¿Qué le dijeron a Ignacia Antonia?

"Ya eres una señora, viste decentemente y no como pr...", indicó la persona a través de las respuestas a una historia anterior que Ignacia había publicado.

En esa misma línea, la joven posó ante la cámara vistiendo un conjunto de jeans que incluía chaqueta y pantalón, el cual combinó con una polera color nude que deja al descubierto su avanzado estado gestacional y escribió: "¿Y así?".

"Qué estúpido comentario", "Sólo por tener hijos creen que ya no podemos vestirnos como nos guste", "Qué feo pensar así", "Cada quién se viste como quiera" y "Está embarazada, pero no la hace señora", son algunos de los comentarios que dejaron finalmente los seguidores en las reacciones a dicha historia.

Revisa las publicaciones de Instagram: