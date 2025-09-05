 “Háganlo por mi hija”: Ignacia Antonia pide apoyo a sus seguidores tras polémicos comentarios de su ex - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman detención de cuarto implicado en caso de tortura a trabajador en hospital de Osorno $400 millones en efectivo y monedas de oro: ¿Quién es el exfutbolista detenido en "Operación Betis"? Esposados por la PDI: Así fue la detención de tres de los cuatro implicados por tortura a trabajador en Osorno Violento robo a local de comida en Lo Prado: Asaltantes registraron a clientes y sacaron dinero en efectivo Así operaban Los “Betis”: Exfutbolista habría orquestado lavado de dinero en partidos amateur
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/09/2025 12:02

“Háganlo por mi hija”: Ignacia Antonia pide apoyo a sus seguidores tras polémicos comentarios de su ex

La influencer se refirió a su expareja y a sus comentarios sobre su embarazo durante una transmisión en vivo en TikTok.

Ignacia Antonia le hizo una petición a sus fanáticos a través de un live de TikTok luego de las declaraciones de su expareja, Kevlex, sobre su embarazo.

Recientemente, se volvió viral un video del tiktoker ecuatoriano, donde lo preguntan por la nueva etapa de la influencer chilena.

“Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (…) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas”, señaló en aquella oportunidad.

El influencer también soltó una frase que despertó polémica: “Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia”.

"Háganlo por mi hija, por favor"

Tras ello, los seguidores de la tiktoker lo abordaron en una transmisión en vivo para preguntarle por sus comentarios.

“¿Me hacen un favor?¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex”, comenzó señalando Ignacia.

“Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias sería increíble, por favor”, agregó.

En esa línea, la creadora de contenido indicó: “Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: 'Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?'. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún”.

“Sería el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer en mi vida. Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre”, finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

María José Prieto reacciona tras fallo de la Suprema por Cristián Campos: “Una elaboración maquiavélica”

La esposa del actor fue hasta su cuenta de Instagram para destacar la decisión de la Corte de Apelaciones. "Luchamos hasta el final amparados por la verdad", expresó.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando”

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda a eso de las 22:30 horas e intimidaron a cuatro adultos y a dos menores de edad. Dentro del botín llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

04/09/2025