“Háganlo por mi hija”: Ignacia Antonia pide apoyo a sus seguidores tras polémicos comentarios de su ex - Chilevisión

La influencer se refirió a su expareja y a sus comentarios sobre su embarazo durante una transmisión en vivo en TikTok.

Ignacia Antonia le hizo una petición a sus fanáticos a través de un live de TikTok luego de las declaraciones de su expareja, Kevlex, sobre su embarazo.

Recientemente, se volvió viral un video del tiktoker ecuatoriano, donde lo preguntan por la nueva etapa de la influencer chilena.

“Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (…) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas”, señaló en aquella oportunidad.

El influencer también soltó una frase que despertó polémica: “Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia”.

"Háganlo por mi hija, por favor"

Tras ello, los seguidores de la tiktoker lo abordaron en una transmisión en vivo para preguntarle por sus comentarios.

“¿Me hacen un favor?¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex”, comenzó señalando Ignacia.

“Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias sería increíble, por favor”, agregó.

En esa línea, la creadora de contenido indicó: “Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: 'Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?'. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún”.

“Sería el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer en mi vida. Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre”, finalizó.