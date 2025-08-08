 “Armando la casa de tus sueños”: Ignacia Antonia muestra los avances de lo que será su nuevo hogar junto a Ak4:20 - Chilevisión
08/08/2025 19:41

“Armando la casa de tus sueños”: Ignacia Antonia muestra los avances de lo que será su nuevo hogar junto a Ak4:20

La influencer mostró cómo será su hogar, lugar que compartirá con su pareja Bastián D'amonte, más conocido como Ak4:20, y donde esperan la llegada de su primera hija. 

Este viernes y a través de su cuenta de Instagram, Ignacia Antonia mostró los avances de lo que será su nueva casa.

Ahí, la influencer vivirá junto a su pareja, el cantante urbano Bastián D'amonte, más conocido como Ak4:20, y donde esperan la llegada de su primera hija. 

De hecho, en el registro ambos llegan a lo que será su próximo domicilio y recorren cada rincón en medio de la obra de construcción.

"Estar armando la casa de tus sueños con el amor de tu vida. Metas", escribió en la red social Ignacia Antonia. 

Usuarios quedaron maravillados con los avances de la nueva casa

La influencer recibió positivas respuestas en el video, donde algunos usuarios comentaron:

"Que maravillosa bendición, saber que otro de tus sueños se está cumpliendo. No cabe duda que este nuevo hogar y familia que están formando con Bastián, estará lleno de amor ,salud y armonía".

"Aaaa pero va quedando hermosa". 

"Es que yo soy fans de estos chiquillos, los amo, son una pareja hermosa, tienen una familia maravillosa, siento que son el úno para el otro, que Dios les bendiga". 

