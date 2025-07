“No tiene que ver con plata”: Ignacia Antonia arremetió contra usuario por comentario sobre su relación con AK4:20 - Chilevisión

La exitosa creadora de contenido subió un video donde entrevista a su pareja y este debía responder la dinámica si le daba el trato "mínimo" o de "princesa" a la joven.

Ignacia Antonia y Ak4:20, quienes pronto serán padres de una niña, compartieron un nuevo video en redes sociales en el que la influencer frenó a un usuario que le dejó un comentario.

La exitosa creadora de contenido subió un video donde entrevista a su pareja y este debía responder la dinámica si le daba el trato "mínimo" o de "princesa" a la joven.

Ahí el cantante urbano respondió entre estas opciones a preguntas sobre la atención a Ignacia en temas como abrirle el auto, pagar la cuenta en su totalidad cuando salen a comer, atarle los cordones y regalarle flores, entre otros.

Ignacia Antonia le responde comentario a usuario

Tras esto, un usuario de Instagram encontró "excesivo" el trato de Bastián D'Amonte (nombre real) del cantante a Ignacia Antonia y comentó: "Con plata cualquiera", donde además agregó un emoji de risas.

La respuesta de la influencer no tardó en llegar. "Abrir la puerta, saber lo que la otra persona quiere pedir, amarrar los cordones, no tiene que ver con plata, si no con atención", manifestó, todo acompañado de un signo de corazón con dos manos y donde recibió más de 2.200 me gusta.

A esto, el usuario comentó: "Eso sí".