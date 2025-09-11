Ak4:20 sorprendió a Ignacia Antonia con emotivo regalo en medio de embarazo: “Me siento muy especial” - Chilevisión

La creadora de contenido subió un registro a sus redes sociales en el que reacciona por primera vez al especial regalo que le hizo su pareja.

El cantante urbano conocido como Ak4:20 sorprendió este jueves a su novia, la influencer Ignacia Antonia con una canción que escribió para ella, titulada “Mami IA”.

El tema se estrenó a las 16:20 horas y está acompañado de un especial video con un compilado de registros del día a día de la pareja y la espera de su primera hija.

Este regalo del artista a la creadora de contenido se da en medio de su embarazo de seis meses, el cual anunciaron a mediados de junio.

La reacción de Ignacia Antonia

La influencer compartió un video en sus redes sociales en el que reacciona por primera vez al video de la canción.

Según explicó mientras esperaba con emoción su estreno, ella ya había escuchado la canción, sin embargo, el video era una sorpresa de su pareja.

En esa línea, antes de reaccionar al video, la joven señaló que “me siento muy especial, muy amada. Es como ese sentimiento de cuando tu pareja sube una foto contigo sin que tú se lo pidas”.