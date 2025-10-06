 ¡El closet es más grande que la pieza! Ignacia Antonia mostró su nueva casa con AK4:20 y su hija - Chilevisión
06/10/2025 13:05

¡El closet es más grande que la pieza! Ignacia Antonia mostró su nueva casa con AK4:20 y su hija

"Llevan trabajando como cuatro meses, entonces hay muchas cosas diferentes", expresó la influencer en un video donde hizo un completo recorrido por la vivienda.

Publicado por CHV Noticias

Mediante un completo recorrido Ignacia Antonia mostró cómo va la construcción y adaptación de la casa que tendrá junto a Bastián D'amonte, más conocido como Ak4:20.

La influencer ha explicado varias veces en redes sociales que la razón principal por la que aún no viven juntos en el inmueble es que la propiedad "aún no está lista".

Mientras tanto, la pareja comenzó con los preparativos para recibir a la nueva integrante de la familia adquiriendo distintos artículos para su hija, cuyo nombre será Gabriela.

Ignacia Antonia mostró avances en su casa

"Muchas personas me han preguntado cómo va la casa, que cuándo me cambio a vivir sola, que por qué me he demorado tanto... entonces hoy les voy a mostrar cómo está la casa", comenzó diciendo Ignacia en el video que publicó este domingo en YouTube.

Según explicó, los maestros "llevan trabajando como cuatro meses, entonces hay muchas cosas diferentes".

"Muchos de ustedes me han preguntado por qué aún no me voy a vivir a mi casa y en este video verán el porqué", recalcó.

El registro de 10 minutos de duración y que acumula 65 mil reproducciones muestra la casa por completo, incluyendo el living, los dormitorios, la loggia y el patio. "Estoy muy contenta y ansiosa", expresó al finalizar el registro.

Mira las fotos a continuación:

