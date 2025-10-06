“Le dije ‘me voy a morir’”: El crudo relato de la pareja de Nano Calderón tras accidente en moto - Chilevisión

La joven está utilizando un corset durante todo el día para poder curar la fisura que tiene en la columna y tendrá que someterse a una operación nasal debido a una fractura.

La pareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, entregó un crudo testimonio este lunes, a una semana del grave accidente que sufrió en la playa, donde volcó al manejar una motocicleta sobre las dunas.

La joven terminó con una serie de lesiones cutáneas, una fisura en la columna que la mantiene utilizando un corset durante todo el día y también tiene una fractura nasal por la que tendrá que someterse a cirugía en unos meses más.

El crudo testimonio de Rebeca Naranjo

Al respecto, Naranjo habilitó las preguntas en su cuenta de Instagram, donde uno de los seguidores preguntó: "¿Qué se te pasó por la mente cuando te accidentaste?".

Rebeca contestó: "No me dio tiempo de pensar, solo recuerdo que intenté volantear, pero después cuando salí volando no recuerdo nada".

El accidente quedó grabado por la cámara que estaba utilizando Nano, donde se ve que él bajó de su motocicleta y corrió hacia Rebeca para poder auxiliarla.

"Yo entré en sí cuando intenté sentarme. Llegó Nano y solo le dije: 'Me voy a morir'. Pensé que estaba reventada por dentro", detalló la joven, quien venderá la motocicleta e implementos que utilizaba.

Actualmente, Rebeca se encuentra en recuperación y aunque admitió que "se confió demasiado" a la hora de manejar, ha dicho que se tomará el proceso con calma antes de decidir si se atreve a retomar esta actividad.

