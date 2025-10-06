 “Le dije ‘me voy a morir’”: El crudo relato de la pareja de Nano Calderón tras accidente en moto - Chilevisión
Minuto a minuto
“Fue un milagro”: Emergencia por bus con 13 pasajeros que estuvo a poco de caer al vacío en Valparaíso Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta EXCLUSIVO | Las grabaciones ocultas que desbarataron al clan Bustos Martínez de Pudahuel “Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/10/2025 13:40

“Le dije ‘me voy a morir’”: El crudo relato de la pareja de Nano Calderón tras accidente en moto

La joven está utilizando un corset durante todo el día para poder curar la fisura que tiene en la columna y tendrá que someterse a una operación nasal debido a una fractura.

Publicado por CHV Noticias

La pareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, entregó un crudo testimonio este lunes, a una semana del grave accidente que sufrió en la playa, donde volcó al manejar una motocicleta sobre las dunas.

La joven terminó con una serie de lesiones cutáneas, una fisura en la columna que la mantiene utilizando un corset durante todo el día y también tiene una fractura nasal por la que tendrá que someterse a cirugía en unos meses más.

El crudo testimonio de Rebeca Naranjo

Al respecto, Naranjo habilitó las preguntas en su cuenta de Instagram, donde uno de los seguidores preguntó: "¿Qué se te pasó por la mente cuando te accidentaste?".

Rebeca contestó: "No me dio tiempo de pensar, solo recuerdo que intenté volantear, pero después cuando salí volando no recuerdo nada".

El accidente quedó grabado por la cámara que estaba utilizando Nano, donde se ve que él bajó de su motocicleta y corrió hacia Rebeca para poder auxiliarla.

"Yo entré en sí cuando intenté sentarme. Llegó Nano y solo le dije: 'Me voy a morir'. Pensé que estaba reventada por dentro", detalló la joven, quien venderá la motocicleta e implementos que utilizaba.

Actualmente, Rebeca se encuentra en recuperación y aunque admitió que "se confió demasiado" a la hora de manejar, ha dicho que se tomará el proceso con calma antes de decidir si se atreve a retomar esta actividad.

Revisa la historia de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

Lo último

Lo más visto

Pese a orden de alejamiento: Revelan video de nueva pelea entre Jean Paul Pineda y su pareja

Un equipo del Contigo en la Mañana llegó hasta el edificio del exfutbolista para corroborar los ruidos molestos que vecinos denunciaron. Horas después se registró un violento altercado.

06/10/2025

¡El closet es más grande que la pieza! Ignacia Antonia mostró su nueva casa con AK4:20 y su hija

"Llevan trabajando como cuatro meses, entonces hay muchas cosas diferentes", expresó la influencer en un video donde hizo un completo recorrido por la vivienda.

06/10/2025

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

06/10/2025

Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

06/10/2025