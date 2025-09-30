 "Estoy viendo un poco borroso": Rebeca Naranjo actualizó su estado de salud tras accidente en moto - Chilevisión
30/09/2025 19:03

"Estoy viendo un poco borroso": Rebeca Naranjo actualizó su estado de salud tras accidente en moto

La joven mostró las consecuencias tras una fuerte caída que la dejó con una fractura de nariz y una fisura en la columna.

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, compartió una actualización de su estado de salud tras sufrir una fuerte caída en moto

Producto del impacto, la joven quedó con una fractura en la parte de arriba de la nariz y una fisura en la columna, junto con heridas y moretones en su cara. 

Según las imágenes que compartió la influencer en sus redes sociales, todo ocurrió durante una salida el fin de semana en el que ella estuvo conduciendo una moto a alta velocidad.

El problema fue que comenzó a perder el control del vehículo, impactando directo en el suelo. A pesar de que iba con las medidas de seguiridad correspondientes, terminó en el hospital debido a las lesiones. 

El estado de salud de Rebeca Naranjo

“Siento que amanecí peor, estoy viendo un poco borroso y está inflamado”, confesó a través de sus historias.

A pesar de eso Rebeca Naranjo se mostró positiva y celebró que “lo que sí me amanecieron súper bien fueron las heridas”.

Me cuesta hablar pero no tengo problema maxilofacial porque me hicieron radio x y todo así que debe ser del mismo maltrato. Pero mi cara está super inflamada”, agregó. 

