Esta es la razón por la que Lucas Lama, nuevo pololo de Coté López, fue condenado en 2019 - Chilevisión

La nueva pareja de Coté López tuvo un turbulento pasado, incluido un episodio en el que fue detenido y condenado hace seis años.

Han pasado pocos días desde que María José "Coté" López y Lucas Lama Von der Forst anunciaron públicamente su relación.

La pareja dio a conocer su pololeo de forma pública el pasado fin de semana, durante la aparición que ambos protagonizaron en una kiss cam en el evento de boxeo Noche de Combos II.

El momento generó curiosidad en redes sociales y muchas interrogantes sobre la identidad del joven. En ese contexto, en redes reflotaron antiguos episodios que daban cuenta del pasado de Lama, incluida una detención previa.

Esta es la razón por la que detuvieron y condenaron a Lucas Lama, nuevo pololo de Coté López, en 2019

El matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, expuso el motivo por el que Lucas Lama fue detenido y condenado en 2019.

Por esas fechas, el joven influencer fue identificado como vendedor de drogas, lo que llevó a su arresto por tráfico.

Tras seguir algunas pistas, la policía llegó a él gracias a un afiche en el que se mencionaba un descuento en la compra de drogas, bajo un evento ilícito "Cyber Pasti Day".

Con esos antecedentes, un agente revelador de la PDI simuló ser un comprador y contactó a Lama con el fin de concretar la transacción y traspaso de sustancias.

Sin embargo, el joven de 28 años no sabía que en realidad era una trampa, lo que culminó con su detención en flagrancia.

Entre sus pertenencias se hallaron 202 pastillas de MDMA o éxtasis y cerca de $110 mil pesos en efectivo.

Por ese motivo, Lama fue condenado a una multa de 10 UTM y una remisión condicional por dos años.