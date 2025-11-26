Fiscalía responde a familia de María Ercira: “Hace más de un año” no se contactan por la investigación - Chilevisión

El fiscal jefe de Limache se refirió a los cuestionamientos de la familia de la adulta mayor desaparecida sobre los avances de la investigación. "Ni el abogado de la familia de la víctima ni algún representante han solicitado entrevista", indicaron.

La Fiscalía de Limache respondió a las críticas que lanzó la familia de María Ercira Conteras respecto a los avances en la investigación por la desaparición de la mujer de 86 años.

La adulta mayor desapareció el 12 de mayo de 2024, al interior del fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache, durante un almuerzo familiar por el Día de la Madre.

Desde entonces la familia ha manifestado en reiteradas oportunidades cuestionamientos por la forma en que se está llevando la investigación, dado que no ha entregado resultados favorables para encontrar a la mujer.

Guillermo Sánchez, fiscal jefe de Limache, explicó en detalle los trabajos realizados por la institución y expuso que no han tenido comunicación con la familia desde hace un año.

“Todos los canales de comunicación con la familia y sus representantes han estado abiertos, lamentablemente hace más de un año ni el abogado de la familia de la víctima ni algún representante han solicitado entrevista para explicarle los avances de la investigación o las diligencias”, aseguró.

Al respecto de las quejas de la familia, Sánchez lamentó que “todo se ha canalizado a través de los medios de comunicación , que no es la forma más eficiente de tomar conocimiento de las diligencias que se han realizado”.

De todas formas, recalcó que los canales de comunicación siguen abiertos para que la familia pueda conocer los avances que se han tenido en este tiempo.

Cómo va la investigación por el caso de María Ercira

En cuanto a los avances que se han conseguido en la investigación, el fiscal recalcó que “se han realizado búsqueda en terreno tanto por la PDI como personal de Carabineros, Conaf, Bomberos, brigadas especializadas, búsqueda con drones, perros, helicópteros, en los cursos de aguas con buzos”.

También enfatizó en que “se ha buscado confirmar o descartar todas las líneas investigativas en este caso”, razón por la que han llevado a cabo escuchas telefónicas, investigaciones patrimoniales, entrevistado testigos.

Finalmente, ante la hipótesis de una intervención de terceros en la desparición de María Ercira, afirmó que “hasta el día de hoy no hay ningún antecedente verosímil, serio y comprobable de que exista participación de terceros en este hecho”.