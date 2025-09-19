“Omisiones, errores y horrores..”: Los descargos de la nieta de María Ercira en medio de celebraciones - Chilevisión

Carla Hernández criticó en duros términos la forma en que se lleva a cabo la investigación por la desaparición de su abuela y la manera en que se les comunica la información relacionada.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, recordó este jueves a su abuela y abordó cómo se daban las celebraciones de Fiestas Patrias junto a ella.

Además, Hernández criticó la forma en que se está llevando la investigación que no ha traído resultados favorables que permitan encontrar a la adulta mayor desaparecida en mayo de 2024 desde el Fundo Las Tórtolas.

¿Qué dijo Carla Hernández?

"Mi abuela amaba las Fiestas Patrias, y yo no concibo celebrar sin ella. Ella preparaba la carne, había varios tipos de salsas para el choripán, que solo ella sabía las recetas, además de pebre, chancho en piedra. Cantaba canciones dieciocheras, le gustaban las de Los Huasos Quincheros y hasta la cueca bailaba", detalló Carla en conversación con Página 7.

En esa misma línea, agregó: "Hoy nos toca un 18 amargo, sin respuestas, y poner cara de felicidad por los niños que merecen tener unas lindas Fiestas Patrias, pero no es lo mismo".

Carla hizo hincapié en que para María Ercira estas fiestas eran importantes porque permitían reunir a la familia, incluso a aquellos que no vivían cerca.

"Siento que nos destruyeron la vida porque si ella hubiese tenido realmente un accidente, es algo que se puede aceptar y hacer un duelo, pero aquí hay un ocultamiento evidente y una investigación frustrada. Y obviamente los responsables son los investigadores", sentenció Hernández.

Asimismo, Carla acusó falencias en la información que se les da como familia: "El abogado pidió copia de las últimas diligencias y aún no las entregan. De forma extraoficial no nos han querido decir si tomaron o no las declaraciones. No nos informan absolutamente nada, siendo que el abogado pregunta constantemente a través del fiscal".

"Se toman todo el tiempo del mundo para hacer diligencias solicitadas de manera urgente y para informarnos. Mi papá es el querellante en la causa, debería obtener información apenas se realizan. Y absolutamente nada, nos tienen totalmente abandonados", comentó Carla.

La nieta de María Ercira también explicó que esta situación les ha impedido recuperarse a nivel de salud mental, generando una sensación constante de angustia: "La injusticia en nuestras narices, omisiones, errores y horrores (...) Yo creo que este caso se tiene que hacer conocido a nivel internacional por la negligencia", cerró.