¿Dónde está la dueña del Fundo Las Tórtolas? Qué pasó con la mujer clave del caso María Ercira - Chilevisión

Según detalló el periodista Sergio Jara en Contigo en la Mañana, la empresaria a cargo del fundo se habría ido al extranjero apenas estalló el caso de la desaparición de la adulta mayor.

Nuevos antecedentes de los hechos ocurridos al interior del Fundo Las Tórtolas el día de la desaparición de María Ercira Contreras han salido a la luz, a más de un año de sucedidos los hechos.

Entre las nuevas pistas tras la desaparición está el testimonio de dos recolectores de basura, quienes reportaron el hallazgo de joyas en los desechos del restaurante en que se vio por última vez a la mujer.

A la declaración de los recolectores, se suman las sospechas de la familia a un presunto vínculo entre la PDI y la administración del fundo, cuya dueña, Mónica Kleiner, se mantiene inubicable y fuera del país.

El paradero de la dueña del restaurante

Según detalló el periodista Sergio Jara en Contigo en la Mañana, a las sospechas de la familia se suma el antecedente de la pérdida de parte de los registros de las cámaras de seguridad del restaurante el día de la desaparición.

El comunicador advirtió que la familia acusa vínculos entre algunos funcionarios de la PDI y los dueños del Fundo Las Tórtolas.

De igual manera, precisó que Mónica Kleiner se fue a Estados Unidos a penas sucedieron los hechos, y “ahora entiendo que está en Alemania, un país que, me parece que no tendría extradición directa con Chile”.