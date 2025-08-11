Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...” - Chilevisión

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

En mayo pasado se cumplió un año desde la desaparición de María Ercira Contreras en Limache. Pese a que su paradero todavía se desconoce, la familia continúa en búsqueda y, recientemente, dieron con nuevos hallazgos que las policías ya están indagando.

Así lo reveló el periodista Sergio Jara en el matinal Contigo en la Mañana, donde relató que dos recolectores de basura encontraron joyas al día siguiente de la desaparición a las afueras del Fundo Las Tórtolas.

Estos antecedentes fueron obtenidos por la propia familia de la adulta mayor y ya fueron entregados a Fiscalía. En consecuencia, el Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones periciar estos objetos.

Nuevos hallazgos en Caso María Ercira a un año de la desaparición

De acuerdo con el comunicador, fueron dos recolectores quienes fueron como de costumbre un día lunes hasta el predio para retirar la basura del fin de semana. Esto ocurrió el 13 de mayo de 2024, un día después de la desaparición.

"Ellos levantan la basura del patio del fundo y siempre ingresaban al restaurante, pero esta vez no los dejaron entrar", relató Jara, quien añadió que desconocen porqué los dueños del recinto adoptaron esta medida.

Aunque el motivo podría estar en el resguardo del sitio en pos de la investigación, el periodista señaló que los trabajadores sacaron la basura y "encontraron que el peso era distinto en comparación a lo que ellos venían haciendo tradicionalmente".

"Encuentran que las dimensiones de la basura son distintas, por decirlo de una manera elegante, porque es un tema complicado", explicó el panelista.

Pero, además de la basura, ellos encuentran dos elementos: un collar y un anillo que hoy están siendo periciados. Posteriormente, se rescataron fotos antiguas de María Ercira para compararlas con lo que estos recolectores encontraron.

"Ese día María Ercira andaba, precisamente, con collares y anillos. Hay que ver si eso hace match, para eso se despacharon órdenes de investigar", recalcó Jara.

Finalmente, el periodista detalló que la familia de Contreras "presentó mediante su abogado los antecedentes ante el fiscal, y el fiscal aprobó estas diligencias y despacharon (la orden) a la PDI estos últimos días".

Nieta de María Ercira encontró abrigo idéntico al de su abuela

Finalmente, Sergio Jara reveló otro antecedente exclusivo sobre el caso: la nieta de María Ercira Contreras, Carla Hernández, encontró en una plataforma de compra y venta en Facebook un abrigo que, a su parecer, era idéntico al que su abuela usó el día de su desaparición.

"Es un abrigo que supuestamente era de María Ercira y que estuvo bajo investigación pero finalmente no hizo match, es parecido, es similar, casi igual al que usaba ese día pero no es el mismo", aclaró.

"Se decartó que fuera de ella, era una pista falsa. Lo vio Carla en Marketplace y en función de eso se hicieron algunas indagaciones y se descartó que fuera de ella", concluyó en el matinal de Chilevisión.