“Se deshicieron de ella”: La tesis por la que se inclina familia de María Ercira a un año de su desaparición - Chilevisión

Jorge Contreras, hermano de la adulta mayor desaparecida, conversó con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión.

Este lunes, un día después del día de la madre, celebración en la que en 2024 desaparició María Ercira Contreras, su hermano, Jorge Contreras, conversó con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión.

El familiar de la adulto mayor afirmó que se inclina por una de las tesis que existe respecto a su desaparcición, la cual señala que hay terceras personas involucradas en este caso.

"Uno se pregunta cuál es el motivo, ya que mi hermana no tenía fortuna y era una persona tranquila. ¿Por qué hacerla desaparecer y no entregarla", partió declarando.

"Yo, especulando, pienso que ella vio a las personas que la secuestraron, entonces pensaron que si la entregaban ella podía aportar antecedentes y los iban a encontrar, así que la decidieron deshacerse de ella. Porque si se equivocaron, por qué no la entregaron, yo creo que es por eso", agregó.

Hermano de María Ercira apuntó a dueños del restaurant

Jorge Contreras manifestó que al momento de la desaparición de María Ercira, la gente del restaurant, (dueña y personas encargadas), no dieron ninguna facilidad en la investigación, sino que solo hubo dificultades.

"Me parece sumamente sospechoso de que la dueña del local, la que podría haber aportado mayores antecedentes, se haya ido al extranjero y no haya regresado. Aquí hay algo que no cuadra", afirmó.