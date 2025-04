“Súper exagerada...”: Nieta de María Ercira recuerda el momento exacto en que se perdió su abuela - Chilevisión

Este sábado Carla Hernández, nieta de la desaparecida María Ercira Contreras, conversó con CHV Noticias sobre cómo ha avanzado la investigación de la adulta mayor a casi un año de su desaparición desde el fundo Las Tórtolas, en Limache.

Con pesar, la joven revivió el momento exacto en que se le perdió el rastro a su abuela, a solo unos minutos de que se hubiera levantado de la mesa del restaurante para ir al baño.

Nieta de María Ercira acusa negligencias desde el restorán

Actualmente, la familia de María Ercira está solicitando junto a su abogado las cámaras de seguridad del local, ya que solo habría una grabación de 2 horas del día en que se perdió la adulta mayor, sin embargo, ellos aún no han podido ver las imágenes.

"Hay un acta de incautación en la que dice que se levanta el sistema de vigilancia de las cámaras y esta es entregado por la administradora del lugar (...) hemos pensado que se levantó esa acta y no se recibió nada en ese momento, en el que el fundo dijo haber entregado este sistema de vigilancia, que lo iba a hacer posteriormente, pero nunca lo hizo", expresó Carla.

VER MÁS SOBRE CASO MARÍA ERCIRA CONTRERAS

Sobre el momento en que se le perdió el rastro a su abuela, Hernández recordó: "Yo la vi cuando entró al baño y había dos personas más de la familia en el baño, entonces el tiempo que estuvo sola fueron muy pocos minutos, nosotros de inmediato salimos a buscarla, jamás pensamos que no iba a aparecer más".

"Cuando llamo a Carabineros me siento super exagerada porque dije 'estoy haciendo demasiado escándalo por nada', pero lo hice de todas maneras, por si acaso. Carabineros llego rápidamente, no fue mucho lo que hizo, nosotros quedamos con desesperación", añadió.

Pese a lo ocurrido, reveló que la PDI tomó el caso al día siguiente, cuando el restorán estaba cerrado y la dueña no se encontraba en el lugar, ya que andaba haciendo trámites. Más tarde, se confirmó que esta persona incluso dejó el país y no ha vuelto desde entonces.

A casi 1 año de su desaparición: Familiares de María Ercira siguen sin pistas

"Esperamos rapidez", enfatizó la nieta de María Ercira, refiriéndose al análisis del DVR solicitado, en donde se corroboraría si es que se borraron extractos de las grabaciones o no y por qué solo habría dos horas de video.

"Para nosotros es demasiado, hemos esperado demasiado, hay incongruencias, hay negligencia, hay responsabilidad administrativa de parte de los funcionarios de la PDI (...) yo sé que tienen muchas otras causas, pero este caso fue mediático del día uno, es imposible que una persona desaparezca en tan poco tiempo dentro de un restorán", enfatizó Carla.

"Pedimos que se pongan en nuestros zapatos, nosotros somos una familia común y corriente, que fuimos a celebrar el Día de la Madre al fundo Las Tórtolas, jamás pensamos que podía pasar algo así", aseguró.