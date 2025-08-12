"Hoy cumplirías un año más": Nieta de María Elcira publica emotivo mensaje en cumpleaños de su abuela - Chilevisión

Este martes 12 de agosto María Elcira cumple 87 años. Sin embargo, desde hace 15 meses que no existe rastro de ella.

Natalia Fernández, la nieta de María Elcira Contreras, publicó un sentido mensaje a través de redes sociales por el cumpleaños número 87 de su abuela, quien se encuentra desaparecida desde hace 15 meses.

"Hoy es un día cargado de dolor, pero también de mucha rabia", señaló Fernández en una de las dos historias que dedicó a su abuela.

Entre los nuevos antecedentes tras la desaparición de Elcira apareció el testimonio de dos recolectores de basura, quienes reportaron el hallazgo de joyas en los desechos del restaurante en que se vio por última vez a la mujer.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Nieta de María Elcira le dedica sentido mensaje de cumpleaños

Durante la mañana de este martes, Natalia Fernández compartió dos historias en su cuenta de Instagram en las que dejó ver el dolor y la rabia que siente tras la desaparición de su abuela.

Sobre una foto, que sería del último cumpleaños que celebraron juntas, Fernández escribió:

"Mi abueli, hoy cumplirías un año más junto a nosotros y seguramente nos reuniríamos en la tarde para cantarte el cumpleaños feliz y compartir como siempre".

Agregando que "Donde quiera que estés, te envío un abrazo cargado de amor y fe, porque sé que encontraremos las respuestas que tanto buscamos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los cuestionamientos hacia la investigación

En una siguiente historia, Fernández manifestó su rabia producto de la demora y las inconsistencias que han existido a lo largo de la investigación.

"¿Quién me explica por qué ponen tantas trabas?", "¿Cómo es posible que personas claves en la investigación estén fuera del país como si nada?", "¿Por qué diligencias urgentes, según el fiscal, siguen sin ejecutarse?", son algunos de los cuestionamientos que hizo público.

A continuación puedes ver las dos historias que publicó Natalia Fernández, nieta de María Elcira Contreras, mujer de 87 años desaparecida desde el 12 de mayo de 2024.