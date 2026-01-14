 “Intenta bajar el tono”: Captan supuesta discusión a gritos de Gala Caldirola en plena calle - Chilevisión
14/01/2026 11:48

“Intenta bajar el tono”: Captan supuesta discusión a gritos de Gala Caldirola en plena calle

Diversos registros que circulan en internet captaron a la influencer española protagonizando una acalorada discusión en plena calle mientras estaba en compañía de quien sería su pareja.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gala Caldirola llamó la atención en redes sociales luego de comenzara a circular un registro donde supuestamente aparece discutiendo en la vía pública con un grupo de personas. 

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por la influencer Claudia Ossandón en su cuenta de Instagram y luego fueron replicadas por cuentas de TikTok. 

En el video aparece una mujer visiblemente molesta peleando a gritos con tres hombres en lo que parece ser la salida de un restaurante.  

En ese contexto, se puede escuchar que una de las personas le pide “intenta un poco bajar el tono”.

De acuerdo a comentarios de las redes sociales, uno de los sujetos que estaba en medio de la discusión fue identificado como Cristóbal Sumar, empresario con quien la española mantiene un romance.

Hasta ahora Gala Caldirola no se ha pronunciado sobre la situación en sus redes sociales y se limitó a compartir parte de su rutina de ejercicios.

