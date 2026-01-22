Extienden vigencia de licencias de conducir ante saturación en municipios: Revisa hasta cuándo - Chilevisión

Debido a la alta demanda para renovar el documento y la saturación en los municipios, se impulsó esta medida que estará vigente por todo el 2026 para las licencias vencidas durante 2025.

Las renovaciones de licencias de conducir siguen siendo un problema para los conductores debido a la saturación de los municipios.

Las dificultades para renovar el documento son variadas y muchas veces las horas de reserva online no son suficientes para cubrir la alta demanda.

Teniendo esto en consideración, el Congreso aprobó la extensión de la vigencia de las licencias de conducir vencidas en 2025 y las que expiran en 2026.

“Buenas noticias. Aprobamos una ley que soluciona una situación que está afectando a miles de personas que no han podido renovar su licencia de conducir debido a la sobrecarga que existe en los municipios para este trámite”, destacó el diputado Héctor Barriga, jefe de la bancada DC.

¿Hasta cuándo está vigente la licencia de conducir?

Según la ley aprobada por el Congreso la tarde del miércoles 21 de enero, la vigencia de las licencias de conducir se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 para aquellos documentos que hayan vencido durante el año 2025.

Esto quiere decir que los conductores cuyo documento haya expirado durante el año pasado, podrán hacer uso de su licencia de manera válida durante todo 2026.

Asimismo, las licencias de conducir cuyo vencimiento ocurra durante este año 2026, se les extenderá su vigencia por 6 meses, a partir de su fecha original de expiración.