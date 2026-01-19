¿Te toca renovar la licencia en 2026? El nuevo requisito obligatorio que regirá en Chile - Chilevisión

Con la aprobación de la Ley Jacinta, la renovación y obtención de licencias de conducir contará con nuevas exigencias cuando se ponga en marcha. Conoce acá cuáles son.

Este 2026 habrán nuevos requisitos para renovar u obtener una licencia de conducir, luego de la aprobación de la Ley Jacinta a fines del año pasado. Esta ley, por un lado, establece medidas de protección para las víctimas de accidentes de tránsito.

Además, endurece las exigencias a los conductores. Por lo que, este año los trámites mencionados incluirán otras obligaciones.

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Con la futura incorporación de la Ley Jacinta, para renovar u obtener una licencia de conducir en 2026 deberás entregar una declaración jurada que acredite que la persona no cuenta con una enfermedad inhabilitante o restrictiva.

La nueva normativa contempla que “un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito por el Ministerio de Salud determinará el procedimiento que deben llevar a cabo las municipalidades para la acreditación de la idoneidad física y psíquica de los postulantes o de los titulares de licencias de conductor”.

De esta manera, si una persona no informara de ello, y participara de un siniestro, no sólo cometerá una infracción grave de tránsito, sino también se le cancelará la licencia.

¿Qué otros requisitos debe cumplir?

Para obtener una licencia de conducir es necesario reservar una hora en el sitio web de la municipalidad de la comuna de residencia o dirigirse directamente a su Dirección de Tránsito. Y los requisitos que debe cumplir son los siguientes:

Poseer cédula de identidad vigente.

Tener mínimo 18 años de edad.

Haber egresado de enseñanza básica.

Si tienes 17 años de edad, puedes optar a esta Licencia, siempre que hayas aprobado un curso en una Escuela de Conductores y cuentes con permiso de tus padres, apoderados o representantes legales.

Comprobante de residencia, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Tránsito de la comuna de tu residencia.

Declarar que no es consumidor de sustancias ilícitas que afecten la conducción.

Ser idóneo moralmente, de acuerdo a la Ley.

No estar en el registro de deudores de pensión de alimentos.

Aprobar un examen teórico, psicotécnico y práctico.

Sostener una evaluación médica.

En el caso de renovarla, se debe presentar la cédula de identidad y la licencia anterior, que debe estar vencida o próxima a la fecha de caducidad. Además, se debe cumplir con los exámenes de reflejo y de vista.

Para más información sobre la obtención de la licencia de conducir, revisa el sitio web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).