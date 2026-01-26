 Prórroga 2026: Quiénes quedan libres de renovar la licencia de conducir este año - Chilevisión
26/01/2026 10:52

Quiénes no tendrán que renovar la licencia de conducir este 2026 en Chile

Si este año debes renovar tu licencia de conducir, mucha atención, pues gracias a una extensión aprobada en el Congreso podrías quedar exento del trámite. Revisa aquí los detalles.

Publicado por CHV Noticias

La renovación de la licencia de conducir sigue siendo un dolor de cabeza para miles de conductores en el país debido a la saturación de las horas y tiempos de espera en los municipios. 

Las dificultades para renovar el documento son variadas y muchas veces las horas de reserva online no son suficientes para cubrir la alta demanda

Teniendo esto en consideración, el Congreso aprobó la extensión de la vigencia de las licencias de conducir vencidas en 2025 y las que expiran en 2026.

Quiénes NO deberán renovar su licencia en 2026

No deberán renovar su licencia de conducir a quienes se les haya vencido el documento durante el 2025, ya que podrán seguir usando dicho documento legamente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Por su parte, aquellas personas que tengan fecha de expiración a lo largo del 2026, podrán seguir usando la licencia durante seis meses más, a contar de la fecha original de vencimiento.

  • Si se venció la licencia de conducir en 2025: Se extiende su uso hasta el 31 de diciembre del 2026
  • Si se vence la licencia de conducri en 2026: Se extiende por 6 meses más desde la fecha de caducidad

¿Cuál es la multa por no renovar mi licencia de conducir?

En caso de que tu carnet de conducción no esté dentro del grupo que el Congreso aprobó su extensión temporal, arriesgas una multa monetaria en caso de que seas controlado por Carabineros.

Dicha multa varía entre 0,5 a 1 UTM (Unidad Tributaria Mensual), la que equivale aproximadamente a $34.875 y $ 69.751, respectivamente.

El nuevo requisito para renovar licencia

Con la futura incorporación de la Ley Jacinta, para renovar u obtener una licencia de conducir en 2026 deberás entregar una declaración jurada que acredite que la persona no cuenta con una enfermedad inhabilitante o restrictiva

La nueva normativa contempla que “un reglamento (...) determinará el procedimiento que deben llevar a cabo las municipalidades para la acreditación de la idoneidad física y psíquica de los postulantes o de los titulares de licencias de conductor”.

De esta manera, si una persona no informara de ello y participara de un siniestro, no sólo cometerá una infracción grave de tránsito, sino también se le cancelará la licencia.

