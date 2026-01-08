Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año - Chilevisión

Conoce los impedimentos legales, médicos y administrativos que restringen la obtención de la licencia de conducir 2026. Conoce si estás habilitado para renovar tu licencia en tu municipalidad.

Para poder manejar cualquier vehículo motorizado por calles, autopistas y carreteras en nuestro país, es esencial contar con la licencia de conducir, y para ello se necesita cumplir las exigencias que plantea la Ley de Tránsito.

Este documento asegura que se efectuen los protocolos de seguridad vial, como también que los conductores esten capacitados para conducir de manera legítima.

¿Por qué no podrías obtener o renovar tu licencia de conducir?

Existen ciertas leyes y restricciones de la Ley de Tránsito que imposibilita a algunos conductores de poseer una licencia de conducir, dependiendo de su perfil psicológico, físico, entre otros:

Quienes no cumplan con los requerimentos básicos para solicitar cada clase de licencia.

con los requerimentos básicos para solicitar cada clase de licencia. Ciudadanos que cuenten con anotaciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos , como lo indica la ley N° 21.389.

, como lo indica la ley Personas con antecedentes por delitos, infracciones a Ley de Tránsito, Ley de Alcoholes y Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas .

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas .

Darse a la fuga luego de protagonizar un accidente de tránsito .

Delitos contra la familia y la moral pública.

Conducir con documentos falsificados .

Conducir sin licencia .

Padecer enfermedades y/o discapacidades que afecten la conciencia.

¿Cómo obtener tu licencia de conducir?

Para obtener este documento, debes dirigirte a la dirección de tránsito de tu municipalidad para realizar el examen teórico, psicotécnico, médico y práctico.

Recuerda que puedes reservar una hora en el sitio web de municipio o asistir presencialmente.