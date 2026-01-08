 Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el megaoperativo que desbarató compleja mafia china: Hacían millonarias estafas en la Zofri Taxista atropella a carabinero e intentarse darse a la fuga durante fiscalización en Estación Central VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco “Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast El crudo relato de madre de Froilán Lara: Atacante asesinó al joven por salpicadura de agua de riego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 19:32

Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año

Conoce los impedimentos legales, médicos y administrativos que restringen la obtención de la licencia de conducir 2026. Conoce si estás habilitado para renovar tu licencia en tu municipalidad.

Publicado por CHV Noticias

Para poder manejar cualquier vehículo motorizado por calles, autopistas y carreteras en nuestro país, es esencial contar con la licencia de conducir, y para ello se necesita cumplir las exigencias que plantea la Ley de Tránsito

Este documento asegura que se efectuen los protocolos de seguridad vial, como también que los conductores esten capacitados para conducir de manera legítima.

¿Por qué no podrías obtener o renovar tu licencia de conducir?

Existen ciertas leyes y restricciones de la Ley de Tránsito que imposibilita a algunos conductores de poseer una licencia de conducir, dependiendo de su perfil psicológico, físico, entre otros:

  • Quienes no cumplan con los requerimentos básicos para solicitar cada clase de licencia.
  • Ciudadanos que cuenten con anotaciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, como lo indica la ley N° 21.389.
  • Personas con antecedentes por delitos, infracciones a Ley de Tránsito, Ley de Alcoholes y Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
  • Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
  • Darse a la fuga luego de protagonizar un accidente de tránsito.
  • Delitos contra la familia y la moral pública.
  • Conducir con documentos falsificados.
  • Conducir sin licencia
  • Padecer enfermedades y/o discapacidades que afecten la conciencia

¿Cómo obtener tu licencia de conducir?

Para obtener este documento, debes dirigirte a la dirección de tránsito de tu municipalidad para realizar el examen teórico, psicotécnico, médico y práctico. 

Recuerda que puedes reservar una hora en el sitio web de municipio o asistir presencialmente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Lo último

Lo más visto

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Este viernes se realiza el primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile. Revisa aquí por qué calle debes ingresar según tu entrada para evitar filas y confusiones.

09/01/2026

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

08/01/2026

VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco

El registro se ha viralizado en redes sociales causando indignación total, tanto en vecinos, grupos animalistas y hasta en las autoridades del lugar. 

09/01/2026

Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.

09/01/2026