“Balde de agua fría”: Myriam Hernández rompe el silencio y confirma separación con Saint-Jean - Chilevisión

La "Baladista de América" se refirió en extenso a su divorcio con Jorge Saint-Jean tras la supuesta infidelidad con una integrante del fans club de Myriam Hernández y aseguró que "no tengo rencores".

Este viernes, Myriam Hernández habló por primera vez sobre su vida amorosa tras la supuesta infidelidad de Jorge Saint-Jean con una integrante del fans club de la cantante.

La "Baladista de América" confirmó que se separaron en noviembre de 2024, lo que generó la construcción de un nuevo disco musical.

"Sientes que no te vas a poder parar"

"Estoy muy sorprendida con lo que está ocurriendo este año, no quiero hablar mucho de mi vida privada, pero me separé en noviembre del año pasado y a pesar de vivir un dolor muy fuerte, no tengo rencores ni nada de eso", señaló Myriam al diario El Sol de México.

En esa misma línea, aseguró: "Pero fue difícil volver a pararte y decir: '¿Cómo sigo?' Porque además era mi manager".

Myriam confesó haber visualizado una relación estable junto a Jorge Saint-Jean y reconoció que la separación fue para ella como un "balde de agua fría".

"Sientes que no te vas a poder parar y lo digo porque hay muchas mujeres que si me escuchan o me leen, van a sentirse así", admitió Hernández.

Aunque no se refirió a los rumores de infidelidad, Myriam comentó que esta situación le permitió volver a reconectar con la música, volver a componer canciones y así surgió la construcción de un nuevo disco titulado "Tauro".

"Lo primero, al menos en mi caso, fue aferrarme a Dios con mucha fe, entregarle mi situación y mi problema, llorar todo lo que tenía que llorar porque hay que hacerlo y luego decir: "Basta, me quiero, me respeto, me voy a levantar, voy a ser capaz'", sentenció la artista.

Finalmente, Myriam destacó el apoyo de sus seres queridos: "Tener ese gran respaldo de mis hijos maravillosos que tengo, de familia y de la red de amigos que son los que realmente sabes que están ahí".