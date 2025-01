“Le prohibía...”: Catalina Pulido se lanzó contra Jorge Saint-Jean, ex marido de Myriam Hernández - Chilevisión

La actriz aseguró tener cercanía con Myriam Hernández y, tras presenciar diversos momentos con la ahora ex pareja, acusó que el productor ejercía fuerte control contra la cantante.

A poco de cumplirse un mes desde el anuncio de la separación, Catalina Pulido desclasificó antecedentes inéditos de la relación entre Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean.

Fue en el programa Qué te lo digo donde la actriz compartió información desconocida sobre el finalizado matrimonio, revelando que habría controlado incluso la alimentación de la cantante.

“Myriam, te amo, te adoro, pero lo voy a contar”, comenzó diciendo en el espacio de farándula, asegurando que tiempo atrás tuvo cercanía con la "baladista de América".

Catalina Pulido arremetió contra Jorge Saint-Jean

Todo comenzó cuando conoció a la intérprete de El Hombre que Yo Amo gracias a un masajista en común. Esto permitió ver en primera persona las supuestas actitudes de Saint-Jean.

“Siempre cuando me lo encontraba Jorge era muy estricto con ella. Muy estricto”, aseveró. "No la dejaba comer, le prohibía sus antojitos. Myriam no vivía relajada con él. O sea, él no era un marido amoroso", acusó.

Asimismo, Pulido confesó que "nunca he tenido una muy buena impresión del caballero", pese a lo enamorada que debió estar Hernández, según dijo.

"Se lo respeto", complementó la actriz, para luego hacer una fuerte especulación, en el marco de la supuesta infidelidad del mánager: "Pero a mí no me cabe la menor duda que podría haber tenido otro tipo de deslice", cerró.