Catalina Pulido reveló millonaria pensión alimenticia que le adeudan: “Nadie me dio ni un peso” - Chilevisión

La actriz fue consultada por los "papitos corazón" y la violencia económica, momento en el que compartió su dura experiencia siendo madre de dos.

Catalina Pulido habló sobre la pensión de alimentos que recibe, revelando que sus ex parejas le deben aproximadamente 85 millones de pesos por sus dos hijos: Sasha Von Knorring y León Reyes.

La actriz fue consultada por los "papitos corazón" en el programa Que te lo Digo, donde dio detalles de su situación actual.

Hay que recordar que Pulido se enfrentó hace un tiempo con Mauricio Israel en Podemos Hablar por este tema.

Catalina Pulido reveló millonaria deuda por pensión de alimentos

“A mí nadie me ha dado una pensión de alimentos. Tengo dos hijos, con dos padres distintos y nunca nadie me dio ni un peso. Formalmente, por lo menos, jamás”, sostuvo la actriz al comienzo.

“¿Sabes lo que me pasa con los papitos corazón? Es que ellos pueden tener plata para carretear, para invitar no sé, a otra chiquilla a tomarse un copete, pero para los hijos no hay plata”, agregó.

“En cambio una, se tiene que hacer las lucas como sea”, continuó.

Pulido reflexionó: “Yo no le puedo decir al niño ‘sabes que hoy día no puedes tomar leche porque no tengo plata’, no. Las mujeres siempre nos ingeniamos para hacernos las lucas, como sea”.