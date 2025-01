Negro Piñera compartió una antigua entrevista de la modelo a través de redes sociales, la cual contenía una emotiva dedicatoria a la también empresaria.

Miguel "Negro" Piñera compartió en su cuenta de Instagram, un extracto de una antigua entrevista de Carla Ochoa, dónde se refería al romance entre los dos.

La modelo tuvo la conversación hace unos años junto a Jean Phillipe Cretton, donde habló sobre cómo conoció al músico y qué fue lo que la enamoró.

Carla Ochoa habla sobre los inicios de su romance con Negro Piñera

“Yo era chica, venía saliendo del colegio. Lo conocí en tercero medio. Nunca lo había visto, no tenía idea de que era famoso, músico, nada”, contó Ochoa en esa oportunidad.

“Lo que más me conquistó y me cautivó era el hecho de su alegría, de su historia, de su mundo. Era muy entretenido y yo también era cabra chica, era súper regalona y me encandiló esta persona”, agregó.

“Los más lindos recuerdos con Miguel porque fueron años muy bonitos... No solo fue conquistando mi corazón, sino también el de mi familia”, finalizó.

En la publicación, el músico le dedicó bellas palabras a su ex pareja. “Qué lindos recuerdos. Viajamos por muchos lugares del mundo con amigos, amigas, con mi familia y también la de ella”, escribió. “Grande Carlita, aún te amo”, finalizó.

