“Solo me ayuda Dios”: Myriam Hernández detalló difícil momento personal tras muerte de su padre - Chilevisión

La cantante dedicó un emotivo mensaje de despedida a Jaime Hernández, su papá, y explicó cómo ha vivido estas últimas semanas conteniendo a su madre.

Myriam Hernández reapareció en redes sociales durante la tarde de este miércoles y dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre, quien murió hace dos semanas.

La cantante reveló el complejo momento emocional que atraviesa tras el deceso de Jaime Hernández, a raíz de un cáncer.

¿Qué dijo Myriam Hernández?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video con fotografías inéditas junto a su padre y luego señaló: "Hoy, a casi dos semanas de tu partida, papito, quiero expresarte, como siempre lo hice, todo mi infinito amor".

Sin embargo, la artista dio luces del complejo momento emocional que vive: "Más que nunca te extraño, más que nunca te necesito, más que nunca quiero tomar tu mano, verte y sentirte".

"Solo me ayuda Dios y la fuerza que me entregaste para contener a mi mamá", confesó.

Además, Hernández agradeció las muestras de cariño tanto de fanáticos, como de personas cercanas y luego agregó: "No sé cómo es la vida eterna, solo sé que estás con Dios y sin ninguna duda porque ahí te fuiste directo. Lo sé".

"Te tengo en mi corazón siempre. Te amo más allá de la vida y hasta la eternidad", agregó.

Finalmente su publicación fue contestada por Daniela Castillo, quien sentenció: "Te acompaño en estos momentos, Myriam querida, y te abrazo a la distancia", dado que ella enfrentó hace pocas semanas la muerte de su madre.

Revisa la publicación de Instagram: