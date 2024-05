Fernando Godoy reveló desconcertante encuentro con animador infantil: “Me rompió el corazón” - Chilevisión

El actor Fernando Godoy aseguró que el desilusionante encuentro lo marcó “para siempre”, ya que era fanático de este “personaje” de programas infantiles.

El actor Fernando Godoy se viralizó en los últimos días tras revelar una desconcertante experiencia con un animador de programas infantiles.

"Cuando chico yo era fanático de un personaje chileno, que hacía contenidos infantiles", partió diciendo en el podcast Más Que Titulares.

En ese sentido, Godoy relató que "me lo encontré en la calle y lo abracé con fuerza, y él me pegó en los brazos y me dijo que estaba ocupado, que no lo molestara".

La gran decepción de Fernando Godoy

Fernando aseguró que este desilusionante encuentro lo marcó "para siempre": "Como que me rompió el corazón esa persona".

Sin revelar su nombre, el actor indicó que veía a este famoso animador todos los días por televisión y pensaba que era "la persona más simpática del mundo, el más entretenido". Sin embargo, cuando finalmente lo conoció en persona, fue todo lo contrario.

"De repente lo vi en persona y el gallo es pesado, me quedó siempre dando vueltas", agregó.

Este hecho, incluso, lo llevó a hacer un compromiso cuando firmó su primer contrato. "Le prometí a mi familia que jamás iba a hacer sentir eso a una persona, jamás", afirmó.

"Porque no es su responsabilidad, no es mi culpa de que esa persona me admire o que le guste mi trabajo, me tenga buena onda. Si es fantástico, es lo que todos queremos, que nos feliciten por lo que hacemos. Todos queremos eso", cerró.