“La ansiedad me ganó”: Pareja se pidió matrimonio simultáneamente en pleno show de Mon Laferte en Viña 2026 - Chilevisión

Durante la presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026 este jueves, una pareja se hizo viral tras pedirse matrimonio simultáneamente. La situación se produjo mientras la artista interpretaba "Mi Buen Amor" y la cantante los felicitó, lo que aumentó los gritos en la Quinta Vergara. El hombre se arrodilló y su pareja contestó con una contrapropuesta que lo dejó en shock. Ambos revelaron todos los detalles y explicaron que no pretendían hacerlo tan mediático, ni tampoco durante el certamen viñamarino: "La ansiedad me ganó", comentó el novio.