 “La ansiedad me ganó”: Pareja se pidió matrimonio simultáneamente en pleno show de Mon Laferte en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026 Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas “Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel El segundo caso en una noche: Camión se incendió y dejó una persona muerta en la Ruta 5 Norte en Ovalle
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/02/2026 09:43

“La ansiedad me ganó”: Pareja se pidió matrimonio simultáneamente en pleno show de Mon Laferte en Viña 2026

Durante la presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026 este jueves, una pareja se hizo viral tras pedirse matrimonio simultáneamente. La situación se produjo mientras la artista interpretaba "Mi Buen Amor" y la cantante los felicitó, lo que aumentó los gritos en la Quinta Vergara. El hombre se arrodilló y su pareja contestó con una contrapropuesta que lo dejó en shock. Ambos revelaron todos los detalles y explicaron que no pretendían hacerlo tan mediático, ni tampoco durante el certamen viñamarino: "La ansiedad me ganó", comentó el novio.

Lo más visto

Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y el tránsito se encuentra desviado.

27/02/2026

“Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo

Coloma se sinceró con Vasco Moulian en Contigo en la Mañana y le pidió que transmitiera un mensaje, luego de que Mon Laferte recibiera la gaviota de platino en Viña 2026.

27/02/2026

“Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel

El mandatario expresó su descontento en redes sociales frente a una noticia protagonizada por soldados israelíes quines dispararon a un niño palestino.

27/02/2026

El error de los animadores de Viña 2026 al presentar a Mon Laferte que desató ola de críticas en redes sociales

Los usuarios de X no dejaron pasar una equivocación que cometieron los animadores del certamen viñamarino mientras presentaban a la cantante nacional.

27/02/2026
Publicidad