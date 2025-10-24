Diana Bolocco reveló anécdota con su hijo por un concierto de Bad Bunny - Chilevisión

La animadora decidió no permitir que su hijo mayor asistiera al concierto del artista puertorriqueño, ya que le preocupaba su seguridad.

Pedro Cisternas, el hijo mayor de Diana Bolocco, sorprendió al contar una curiosa historia sobre su infancia y un inesperado castigo que le impuso su madre hace algunos años.

El joven relató la anécdota durante el más reciente episodio del pódcast que la animadora conduce junto a su esposo, Cristián Sánchez, donde ambos aprovecharon de compartir divertidos recuerdos y episodios desconocidos de su vida familiar.

En la conversación, los hijos de la animadora, Facundo, Diego, Gracia y Pedro, recordaron algunos de los castigos más memorables que recibieron de su madre.

"Ni siquiera fue un castigo"

Aunque Pedro no reveló de inmediato la razón detrás del episodio, fue la propia Diana Bolocco quien terminó sacando a la luz el motivo del particular hecho.

"Tengo una vez de la que me arrepiento, y te pido mil disculpas, que no te dejamos ir a un lugar", reveló la animadora de Fiebre de Baile.

"Ni siquiera fue un castigo, eso es lo que más rabia me da", agregó Pedro.

Luego relató que el episodio ocurrió hace ocho años, cuando quería asistir a un concierto junto a unos amigos, pero no consiguió la autorización de su madre, Diana Bolocco.

"Íbamos a ir a un concierto de Bad Bunny con mis amigos, y yo iba a comprar las entradas y me dice que no, porque le daba susto", recordó.

"En mi defensa, recién habían baleado y matado gente en un concierto de Bad Bunny en otro país. Había salido en todas las noticias", se defendió la comunicadora.

"Ahí dije que no, básicamente fue culpa de Cristián, perdón que te exponga. Tal vez exageramos", señaló Diana entre risas.

Y es que hasta ese momento Pedro no sabía que la decisión de negarle el permiso no había sido de su madre, sino de Cristián Sánchez, quien incluso le mostró una noticia sobre los desórdenes que provocados en un concierto del Conejo Malo en otro país.