Bad Bunny protagonizará película sobre Puerto Rico: El director será Residente y el cast de Hollywood - Chilevisión

Bad Bunny se prepara para retomar su faceta como actor, tomando un rol protagónico en la película 'Puerto Rico'. Será dirigida por su compatriota Residente, quien la definió como un "western caribeño inspirado en eventos reales", pues tratará de los orígenes de Puerto Rico. El guion fue escrito por Residente y Alexander Dineralis, conocido por su trabajo en 'El Renacido' y 'Birdman'. Además, el largometraje contará con grandes figuras de la escena internacional como Javier Bardem (Sin lugar para los débiles), Edward Norton (El club de la pelea) y Viggo Mortensen (El señor de los anillos).