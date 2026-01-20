 VIDEO | Captan detención de hombre acusado de intentar iniciar incendio en Penco - Chilevisión
20/01/2026 09:52

VIDEO | Captan detención de hombre acusado de intentar iniciar incendio en Penco

El hecho ocurrió la noche del lunes en el sector Cancha El Cura, luego que vecinos advirtieran oportunamente a Carabineros sobre la actitud sospechosa del sujeto.

Un hombre de 50 años fue detenido tras ser sorprendido iniciando fuego con productos inflamables en Penco, en la región del Biobío.

El hecho, advertido oportunamente por vecinos del sector Cancha El Cura, ocurrió durante la noche del lunes.

Al llegar al lugar, los funcionarios se encontraron con el sujeto en una supuesta actitud sospechosa, especialmente porque portaba diversos materiales presuntamente destinados a provocar las llamas.

Se le incautó a la persona un encendedor con el cual presuntamente estaba encendiendo fuego, como también una bolsa de nylon, en la cual mantenían en su interior un cable con cobre”, detalló el mayor de Carabineros, Bruno Gallardo.

El individuo fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Penco para concretar su detención.

Detenido por intento de incendio contaba con antecedentes

Desde Carabineros indicaron que el hombre detenido mantenía antecedentes policiales por delitos asociados a hurto, consumo de drogas y robo de uso de bienes nacionales.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a este caso y señaló que este tipo de acciones vinculadas a incendios forestales “no van a quedar en impunidad”.

“Carabineros ha procedido a la detención de una persona que ha sido sorprendida con la intención de provocar un incendio en Penco. Obviamente, está a disposición de las instituciones correspondientes para llevar adelante las investigaciones que nos permitan el esclarecimiento de este caso”, explicó.

