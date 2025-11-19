Revelan último video de turista inglesa fallecida en trágica expedición en Torres del Paine - Chilevisión

Victoria Bond murió en medio de una tormenta en uno de los sectores más complejos del recinto. Trabaja como relacionadora pública en una oficina de turismo y desde su equipo declararon estar "completamente devastados".

Como Victoria Bond fue identificada la consultora de relaciones públicas británica de 40 años que murió junto a otras cuatro personas durante una expedición de senderismo en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Torres del Paine.

La mujer ejercía su profesión en Visit Isles of Scilly, una oficina de turismo del archipiélago con estatus de autoridad unitaria sui generis localizada al sur de Inglaterra. El presidente del organismo dijo que el equipo está "completamente devastado".

Según relató en conversación con BCC, Bond dirigió las relaciones públicas durante más de seis años en la entidad y que estaba realizando "el viaje de su vida" con amigos en la Patagonia chilena y argentina.

El directivo recordó a la mujer por trabajar "incansablemente" por la promoción de las islas. "Siempre era un placer trabajar con ella, y no puedo elogiar lo suficiente su trabajo. Es una pérdida enorme para la comunidad", lamentó.

El último video de turista inglesa en Torres del Paine

La última publicación de Victoria, precisamente, estuvo dedicada a su viaje en el extremo austral de nuestro país. "¿Por qué m... volé 8000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?", bromeó en el post.

"Llovió a cántaros desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas (...). Cinco cruces de ríos y solo un maldito puente. Debería haber traído una canoa y un sacerdote", describió la mujer, en alusión a la difícil situación meteorológica del lugar.

"La moral estaba por los suelos... y entonces, de repente, el cielo se despejó, el valle se abrió como una lata de duraznos y llegamos al campamento con los pies hinchados", escribió la turista.

Mira el video a continuación: