Revelan identidades de los cinco turistas fallecidos en tragedia de Torres del Paine - Chilevisión

 Revelan identidades de los cinco turistas fallecidos en tragedia de Torres del Paine
19/11/2025 12:30

Revelan identidades de los cinco turistas fallecidos en tragedia de Torres del Paine

Se trata de un grupo de dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una turistas de origen británico. Además se encontró a otros cuatro senderistas que también estaban extraviados al interior del parque.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante las últimas horas se conocieron las identidades de los cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes.

La emergencia comenzó la jornada del lunes, cuando se alertó sobre la desaparición de un grupo de senderistas, lo que activó un operativo en conjunto con personal de Carabineros, Ejército, Conaf y Socorro Andino.

Según informaron las autoridades, los turistas se encontraban recorriendo el tramo Campamento Dickson – Campamento Paso, correspondiente al circuito Macizo Paine, también denominado como la "O".


Este sendero es considerado el más difícil de parque debido al recorrido que comprende, sumado a las cambiantes condiciones climáticas que se presentan en la zona, lo que habría ocurrido en este caso en donde se registraron vientos de 190 km/h.

Además de las víctimas fatales, también se estaba en la búsqueda de otras cuatro personas que se encontraban extraviadas.

Gracias a las labores de los equipos de rescate, estas fueron encontradas y se les empadronó y de momento están resguardadas en refugios del parque. 

¿Quiénes eran los turistas fallecidos en Torres del Paine? 

Tras la operación de rescate que duró cerca de 24 horas, se confirmaron las identidades de los senderistas fallecidos en la tragedia de en Parque Nacional de Torres del Paine. 

Se trata de dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una turistas de origen británico:

  • Cristina Calvillo Tovar (México)
  • Julián García Pimentel (México)
  • Victoria Bond (Reino Unido)
  • Nadine Lichey (Alemania)
  • Andreas Von Pein (Alemania)

