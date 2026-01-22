 Javiera Contador reveló que padece de cáncer de tiroides y tendrá que someterse a cirugía - Chilevisión
22/01/2026 16:55

Javiera Contador reveló que padece de cáncer de tiroides y tendrá que someterse a cirugía

La actriz estrenará un podcast este jueves junto a Virginia Demaría, donde abordará el tema en extenso.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Javiera Contador reveló que padece de cáncer de tiroides y tendrá que someterse a una cirugía para poder tratarlo.

La actriz estrenará hoy a las 21:00 horas su primer podcast "Demasiada Información", junto a Virginia Demaría, donde abordará la enfermedad que atraviesa.

Javiera Contador tiene cáncer de tiroides

A través de un comunicado, Contador explicó que entregará los detalles durante el primer capítulo; sin embargo, adelantaron que es "una enfermedad que está bien controlada y por la cual pronto se someterá a una cirugía".

En el mismo capítulo, Virginia hablará sobre la muerte de su hermana, Gabriela, cuyo deceso se produjo por un infarto en vísperas de Navidad.

El podcast de Javiera Contador y Virginia Demaría "Demasiada Información" estará disponible en Spotify, el canal de Emisor Podcasting y emisorpodcasting.com a partir de las 21:00 horas.

Revisa la publicación de Instagram:

