Retiro de cámaras de seguridad en Pedro Aguirre Cerda desata polémica con vecinos - Chilevisión

22/01/2026 02:14

Retiro de cámaras de seguridad en Pedro Aguirre Cerda desata polémica con vecinos

La municipalidad de Pedro Aguirre Cerda realizó un operativo junto a Carabineros que causó polémica entre los vecinos. Durante esta mañana se realizó el retiro de cámaras de televigilancia que estaban dispuestas en distintos puntos de la comuna de la comuna de forma ilegal, específicamente en la población La Victoria, debido a que estaban ligadas a monitoreo de bandas criminales. El problema, según denuncian vecinos, fue que también retiraron cámaras que ellos mismos habían puesto con el fin de prevenir delitos en el sector. “No tenemos cómo discriminar cuáles son las cámaras comunitarias”, declaró el alcalde Luis Astudillo, haciendo un llamado a los vecinos para realizar una mejor coordinación.

