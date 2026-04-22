Subsidio Eléctrico: Este es el descuento en la cuenta de la luz que puedes recibir en quinta convocatoria

El próximo domingo se abre la nueva postulación para obtener el beneficio en ayuda a los gastos en suministro eléctrico, durante el segundo semestre del año. Revisa el monto y los requisitos.

El Ministerio de Energía anunció una quinta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, que otorga un descuento en las boletas de la luz.

El monto entregado ayudará a los hogares más vulnerables durante el segundo semestre del año. Para eso debes postular entre el 26 de mayo y el 5 de junio.

¿Cuál es el monto de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

El descuento a recibir, dependerá de la cantidad de integrantes por hogar. De modo que si es solo una persona se le entregará $17.346.

Para casas en las que vivan desde dos a tres, el monto será de $22.548. Y para cuatro o más, de $31.224.

¿Cuándo se verá reflejado el descuento en las cuentas de la luz?

El subsidio eléctrico se entregará en 6 cuotas. El descuento se verá reflejado en las boletas desde septiembre, según los tiempos de facturación de cada empresa.





¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico?

Podrán solicitar el Subsidio Eléctrico, las personas mayores de 18 años que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, los beneficiarios deben ser arrendatarios o propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico en su quinta convocatoria?

Si deseas postular al beneficio tienes tres opciones:

Canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende.

Sitio web de la Ventanilla Única Social.

Sitio web del Ministerio de Energía.

En caso de solicitarlo a través de la página del Subsidio Eléctrico en el sitio del ministerio, ingresa con tu ClaveÚnica y entrega estos datos: