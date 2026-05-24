Tras el megacorte: Aguas Andinas informa la “reposición total” del suministro de agua potable en la RM

Pese a la normalización de la red, la empresa indicó que en algunos sectores aún podrían registrarse bajas presiones mientras el sistema termina de estabilizarse.

Este domingo, Aguas Andinas informó la reposición total del suministro de agua potable tras el megacorte iniciado el pasado viernes que afectó a comunas de la Región Metropolitana por trabajos en el acueducto Paralelo.

A través de un comunicado, la sanitaria detalló que el servicio “quedó completamente restablecido a partir de las 12:00 horas en las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón”.

Anteriormente, la empresa había presentado ciertos inconvenientes en la etapa final de las obras, situación que retrasó algunas horas el retorno del agua en esos sectores.





Aguas Andinas confirma reposición total del suministro de agua potable en la RM

Según lo detallado por la empresa, el restablecimiento se realizó de manera gradual. Las primeras comunas en recuperar el suministro fueron La Granja, La Florida y La Pintana, donde el servicio comenzó a normalizarse desde la 01:00 horas.

Desde la compañía señalaron que mantuvieron coordinación permanente con autoridades, municipios y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), además de mantener operativos 72 puntos de abastecimiento alternativo y más de 20 camiones aljibes durante la emergencia.

Aguas Andinas indicó que, pese a la normalización de la red, en algunos sectores aún podrían registrarse bajas presiones mientras el sistema termina de estabilizarse. Por lo que mantuvo el llamado a reportar problemas a través de sus canales oficiales.