Megacorte de agua comienza este viernes en Santiago: A qué hora inicia y cuánto durará

Desde Aguas Andinas dispondrán de puntos de abastecimientos en las comunas afectadas, pero de igual manera hicieron un llamado a almacenar agua para cubrir las necesidades básicas.

Este viernes comienza el megacorte de agua por el que ocho comunas de la región Metropolitana se verán afectadas, interrupción del suministro que fue programado por la renovación de un acueducto.

La pausa contempla a la zona sur de la capital y se extenderá durante 36 horas para realizar estos trabajos de mantención.

Cuándo y a qué hora inicia el corte de agua

El corte de agua iniciará este viernes 22 de mayo, a contar de las 20:00 horas.

La interrupción se mantendrá hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.





Cuáles serán las comunas afectadas

El corte de agua incluirá a 8 comunas, pero la afectación dependerá de cada una:

La Cisterna (100% de la comuna)

El Bosque (80%)

San Ramón (44%)

La Granja (40%)

La Pintana (23%)

La Florida (9%)

San Bernardo (9%)

San Miguel (5%)

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Puntos de abastecimiento por comuna

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) estará a cargo de supervisar de cerca las obras que ejecutará la empresa Aguas Andinas.

El superintendente, Jorge Rivas, aseguró que inspectores en terreno vigilarán que se respeten los plazos de reposición acordados y se ejecuten correctamente las medidas de mitigación para apoyar a los usuarios afectados.

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 1095.

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La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de la Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón