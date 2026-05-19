Estas son las zonas de las 8 comunas que se verán afectadas por el megacorte de agua este fin de semana

Desde el viernes hasta el domingo, algunos habitantes de ciertas comunas de la RM se verán afectadas por la interrupción del servicio de Aguas Andinas.

Parte de ocho comunas de la Región Metropolitana sufrirán un megacorte de agua este fin de semana, programado por Aguas Andinas por la renovación de uno de los principales acueductos.

La empresa informó que la interrupción del servicio será a partir de las 20:00 horas del viernes 22 de mayo hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

Estas son las zonas de las 8 comunas que se verán afectadas por el megacorte de agua

Por llamado de Aguas Andinas, algunos habitantes de ocho comunas del sector sur de la Región Metropolitana deberán juntar agua para necesidades básicas.

Las zonas que se verán afectadas son las siguientes:

El Bosque

En la comuna de El Bosque, la zona que se verá afectada está delimitada por las calles Ernesto Riquelme, San Francisco y las avenidas Lo Blanco y Ochagavía.

La Cisterna

El tramo afectado en La Cisterna comprende las avenidas Lo Espejo, Jorge Alessandri, José Joaquín Prieto, Lo Ovalle, y las calles San Francisco y Ernesto Riquelme.

La Florida

En La Florida, las viviendas que estén ubicadas entre las calles Santa Raquel, Troncal San Francisco, María Elena, Bahía Catalina y la avenida Trinidad, sufrirán el corte de agua.

La Granja

El megacorte afectará el sector entre las avenida Santa Rosa y las calles Santo Tomás, Bahía Catalina y Vicuña Mackenna en la comuna de La Granja.

La Pintana

Entre las calles Santo Tomás, Bahía Catalina, La Serena, Rosa Este y las avenidas Observatorio y Santa Rosa en La Pintana, los hogares se verán afectados por el corte de agua.

San Bernardo

Dos sectores de San Bernardo sufrirán el megacorte de agua. El primero, entre las avenidas 8 de marzo y Ochagavía, y las calles Eben-Ezer y Gladys Marín.

El segundo entre las avenidas Santa Marta, Padre Hurtado, Lo Blanco y las calles San Francisco y Balmaceda.

San Miguel

Los límites del sector que sufrirá el megacorte de agua en San Miguel son las avenidas Santa Rosa, Lo Ovalle, Gran Avenida y Varas Menas.

San Ramón

En San Ramón, el sector afectado comprende las calles La Granja y San Francisco, además de las avenidas Lo Ovalle, Santa Rosa y Américo Vespucio.