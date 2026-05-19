Más de 20 años de amistad: Revelan estrecho vínculo de Vidal con trabajador que robó $50 millones desde casa de cambio

Manuel Umaña, abogado de la casa de cambios, afirmó este martes que el volante de Colo Colo ya restituyó $35 millones, y durante las próximas horas debería pagar los 15 restantes.

Hasta este miércoles, tiene plazo Arturo Vidal para restituir de forma integra los $50 millones que Ignacio Rodríguez Beltramín sustrajo desde Money Global, casa de cambios en la que trabajaba y donde los dineros eran para el futbolista.

Manuel Umaña, abogado de la casa de cambios, afirmó este martes que el volante de Colo Colo ya restituyó $35 millones, y durante las próximas horas debería pagar los 15 restantes.

Si esto ocurre, la parte demandante señaló que se llegaría a un acuerdo reparatorio considerado en el Artículo 241 del Código Procesal Penal y no habría más solicitudes para continuar con la causa.

Cabe señalar que el “Rey” declaró este lunes ante la PDI en calidad de testigo, donde se dio a conocer de manera pública el robo, el cual sucedió en el mes de enero.





Estrecho vínculo de Arturo Vidal con exfuncionario de la casa de cambios

El abogado Manuel Umaña afirmó que Ignacio Rodríguez Beltramín, quien se desempeñaba como jefe de la casa de cambios Money Global, fue desvinculado tras el robo.

El mismo Umaña agregó que Vidal mantenía un estrecho vínculo con el exfuncionario, ya que son amigos desde hace más de 20 años cuando se conocieron en las cadetes de Colo Colo.

Además, se conoció que es tal la amistad, que Javier, hermano de Ignacio, trabaja con Arturo Vidal.