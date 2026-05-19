Casa de cambio se pronuncia por caso Vidal: Fijó plazo para devolución de $15 millones restantes del robo

En enero, el jefe de local de la empresa sustrajo 50 millones de pesos y se los entregó al futbolista, quien solo devolvió 35 este martes.

Este lunes se conoció que en enero, el jefe de local de una casa de cambios de nombre Money Global, sustrajo 50 millones de pesos de una caja fuerte sin autorización del dueño, y se lo entregó al jugador de fútbol Arturo Vidal.

“Desde el momento en que se descubrió la extracción del dinero, hubo un compromiso de la devolución de este. Lamentablemente, esto no sucedió y se iniciaron las acciones legales correspondientes”, explicó Manuel Umaña, abogado de la empresa.





Si bien el futbolista devolvió $35.000.000 este martes, el representante de la casa de cambio aseguró que Vidal “se comprometió a hacer devolución de lo que falta todavía”.

El plazo que la empresa fijó para que el volante de Colo Colo entregue los otros 15 millones de pesos es este miércoles , que “de cumplirse, se llegaría a un acuerdo reparatorio”.

Además, reveló que Ignacio Rodríguez, quien efectuó el robo, fue compañero de Arturo Vidal en las categorías inferiores de Los Albos y han mantenido una amistad durante más de 20 años.