Pidió acceso a internet: Pedófilo condenado sacó puntaje nacional y podría estudiar ingeniería desde la cárcel

El reo cumple una condena de 12 años por almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual contra una menor, y tras retomar sus estudios obtuvo puntaje nacional en la PAES 2025.

Un hombre de 41 años recluido tras ser condenado a 12 años de cárcel por almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual contra una menor, podría estudiar en la educación superior por decisión de la Corte de Apelaciones.

Se trata de Marcelo Moya Vidal, quien cumple su condena luego de ser detenido por una alerta internacional emitida desde Alemania en 2014. Desde ese país detectaron descargas de material de explotación sexual infantil desde su dirección IP.

Moya reconoció los hechos y colaboró entregando notebooks, discos duros y teléfonos donde almacenaba los archivos investigados. Su condena finaliza el 28 de octubre de 2029, consignó Radio Bío-Bío.

Mientras cumplía su condena, decidió retomar sus estudios y el año pasado rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), examen donde obtuvo el máximo puntaje.





Recurso falló a favor de interno

Fue así como manifestó su intención de estudiar Ingeniería en modalidad online, sin embargo, Gendarmería rechazó la solicitud al no contar con un espacio físico habilitado, computadores, infraestructura ni conexión a internet para internos.

El abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, argumentó que el acceso sería completamente supervisado y limitado exclusivamente a plataformas educativas autorizadas.

Así, tras presentar un recurso de protección, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que, aunque esté privado de libertad, mantiene intacto su derecho a la educación, por lo que la institución deberá hacer las gestiones para garantizar su acceso a ella.

Por tanto, se le debe “proporcionar al recurrente, Marcelo Moya, un lugar físico y acceso a internet —con las limitaciones necesarias—, para que este pueda desarrollar sus estudios superiores bajo la modalidad online”.