La radio está de luto: Confirman muerte de Luis Caprile, histórico locutor y padre de Leo Caprile

El fallecimiento fue comunicado por el propio Leo Caprile mediante su cuenta de Instagram, generando múltiples muestras de cariño y condolencias desde el ámbito radial y televisivo.

El mundo de la radiodifusión chilena está de luto. A los 92 años falleció Luis Alberto Caprile Vidal, histórico locutor y padre del animador Leo Caprile.

La noticia fue comunicada este jueves por la familia a través de redes sociales y posteriormente ratificada por el propio comunicador mediante su cuenta de Instagram, generando múltiples muestras de cariño y condolencias desde el ámbito radial y televisivo.

“Tano” Caprile fue una de las voces más emblemáticas de la Región de Valparaíso, especialmente por su extensa y reconocida trayectoria en Radio Festival, donde trabajó durante más de seis décadas.

Su estilo y cercanía con los auditores lo transformaron en un referente histórico de la radiofonía nacional, acompañando por generaciones a los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar.

Además de su paso por la radio, también tuvo un rol relevante en los inicios del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ya que estuvo a cargo de la animación de las tres primeras ediciones del certamen.





Luis Caprile será velado en la región de Valparaíso

La familia informó que sus restos serán velados este viernes desde las 10:00 horas en el Cementerio Parque del Mar, en la región de Valparaíso, mientras que el funeral se realizará el sábado a las 10:30 horas en el mismo recinto.

A través de Instagram, figuras del espectáculo y las comunicaciones entregaron sus condolencias a Leo Caprile y destacaron el legado de su padre. “Un prócer de la radiotelefonía”, “voz emblema e inolvidable” y “se va la gran voz de la radio en Chile”, fueron parte de los comentarios.